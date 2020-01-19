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NBA／今日戰績表 公鹿字母哥力壓籃網厄文拉出6連勝

2020-01-19 10:57聯合新聞網 整理

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下29分。 路透
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下29分。 路透
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NBA今日戰績表

快艇 133:130 鵜鶘

公鹿 117:97 籃網

太陽 123:119 塞爾蒂克

活塞 136:103 老鷹

76人 90:87 尼克

騎士 116:118 公牛

暴龍 122:112 灰狼

湖人 : 火箭

魔術 : 勇士

拓荒者 : 雷霆

國王 : 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:00 熱火 vs. 馬刺

09:00 溜馬 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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