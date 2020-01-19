NBA／字母哥、米道頓聯手49分 公鹿破籃網6連勝

聯盟戰績龍頭37勝6負的公鹿隊，今天踢館迎回主控厄文（Kyrie Irving）的布魯克林籃網，照樣攻無不克，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下29分、12籃板，米道頓（Khris Middleton）挹注20分、4籃板，終場公鹿隊117：97擊敗籃網，笑納近期六連勝。

去年一度寫下18連勝，公鹿隊近日又創另一波小高潮，近16戰奪13勝3負，但前役對塞爾蒂克兩度領先20分都被追上，安戴托昆波坦言該役給他很大啟示，「我賽後有點沮喪，也在休息室一個個檢討。雖然我們取得20分領先，但不能忘記比賽是48分鐘。」

對綠衫軍一役當警惕，公鹿隊此役命中率達五成，飆進17記三分彈，僅差3分就能連五場得分達120分。

公鹿隊首節取得8分領先，次節更擴大到雙位數分差，上半場結束前，米道頓連飆兩記三分球，率隊半場取得15分領先優勢。易籃後公鹿隊趁勝追擊，打出36：29攻勢，毫無懸念收下六連勝。

籃網隊近12場吞下10敗，儘管主控厄文在缺陣26場後歸隊，但在擊敗老鷹後吞下三連敗，厄文日前對外的「補強說」多少也打擊球對士氣，是否會引發另一波休息室風暴也值得觀察。

厄文繳17分、6籃板、6助攻，菜鳥克拉克斯頓（Nicolas Claxton）挹注14分、6籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）進帳11分。