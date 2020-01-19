NBA／雷納德連5場得分逾30 快艇40年來首人

快艇隊雷納德(左)突破鵜鶘隊防守。 法新社 分享 facebook 賽前已連四場得分破30分的快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），今日延續火燙表現，在喬治（Paul George）連續五場因左大腿拉傷缺陣下，他攻下39分、6助攻、6籃板，率隊133：130擊敗鵜鶘隊，收下三連勝，雷納德也成為隊史自1980年弗里（World B. Free）後，40年來首位連五場得到30分以上球員。

雷納德近況極佳，在喬治缺陣之際挺身，日前對騎士隊出賽29分鐘攻下本季最佳43分，鵜鶘隊主帥簡崔（Alvin Gentry）賽前就誇讚，這位兩度總冠軍賽MVP，場上攻守兩端都有極大影響力。

快艇隊史過去僅有麥卡杜（Bob McAdoo）、弗里曾完成連續五場得分30分以上，弗里1980年曾寫下連11場紀錄。雷納德今天達陣連五場後，成為隊史第三人，也是近40年來隊史第一人，這也是雷納德繼2017年連六場破30分後，生涯第二度連五場得分破30分。

此役鵜鶘隊藉著前三節高達五成八的命中率，前三節結束取得8分領先，但末節遭快艇隊翻盤。板凳出發的威廉斯（Lou Williams）全場攻下32分，末節包辦14分，扮演快艇隊逆轉功臣。

快艇隊第四節就在威廉斯領銜下回敬16：4攻勢，一舉取得4分超前，終場前1分鐘，鵜鶘費佛斯（Derrick Favors）、鮑爾（Lonzo Ball）攜手追到3分差，威廉斯倒數31.6秒飆進關鍵三分球穩軍心，儘管瑞迪克（JJ Redick）28.3秒在三分線上還以顏色，但最後一波進攻無功而返，快艇隊終場133：130險勝鵜鶘。

哈瑞爾（Montrezl Harrell）繳24分，鵜鶘隊鮑爾「大三元」18分、11助攻、10籃板，費佛斯22分、11籃板，英格倫（ Brandon Ingram）21分，瑞迪克19分。