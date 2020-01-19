NBA／拓荒者完成多人交易 貝茲摩轉戰國王

貝茲摩(右)被交易至國王隊。 美聯社 分享 facebook 據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，拓荒者隊今日與國王隊達成交易協議，拓荒者隊送走貝茲摩（Kent Bazemore）、托利佛（Anthony Tolliver）以及兩名第二輪選秀權，與國王隊換來亞瑞查（Trevor Ariza）、加伯利耶（Wenyen Gabriel）、史瓦尼根（Caleb Swanigan）。

拓荒者隊去年11月簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），今日做出本季第二筆交易，送走貝茲摩和托利佛。貝茲摩本季表現不如預期，來到拓荒者前四年效力老鷹隊場均都至少11分，但本季降至場均7.9分、4籃板、1.4助攻。

貝茲摩與托利佛合約都在今年到期，貝茲摩與國王隊主帥華頓（Luke Walton）和高層關係良好，將不會尋求買斷，拓荒者此舉也讓球團豪華稅降至1250萬美元。

國王隊本季15勝26負，戰績在西區僅勝過墊底的勇士隊，球團也早早有所動作，一口氣打包亞瑞查、加伯利耶、史瓦尼根，這筆交易將讓國王隊的豪華稅降至700萬美元‚。據報導，國王隊還在為中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）尋找買家。