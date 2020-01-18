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NBA／勇士威爾茲與空少成婚 史上首位成婚同志總裁

2020-01-18 14:57聯合報 記者林宋以情／即時報導

67歲的金州勇士隊總裁威爾茲（Rick Welts），日前與愛情長跑多年的同性伴...
67歲的金州勇士隊總裁威爾茲（Rick Welts），日前與愛情長跑多年的同性伴侶蓋奇（Todd Gage）步上禮堂，成為職業運動史上首位成婚的同志總裁。 截圖自威爾茲推特
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67歲的金州勇士隊總裁威爾茲（Rick Welts），日前與愛情長跑多年的同性伴侶蓋奇（Todd Gage）步上禮堂，也為陽剛味十足的男子職業運動寫下新頁，成為職業運動史上首位成婚的同志總裁。

威爾斯9年前公開出櫃，成為北美職業運動首位出櫃總裁，2013年籃網隊柯林斯（Jason Collins）出櫃時，威爾茲就曾表示，社會在同志接受度上遠遠超前體壇，現在運動界也總算邁開步伐。

威爾茲與蓋奇在2009年於搭機時相識，蓋奇是小他23歲的美國西南航空空少，兩人攜手共度了威爾茲2011年的出櫃危機。

北美四大職業運動過去將同性戀視為禁忌，威爾茲同樣隱瞞同志身分達半個世紀，深怕同志身分會讓他的生涯提前告終，一方面也為了年邁的母親，直到母親癌症過世後，才在《紐約時報》出櫃。

威爾茲不曾探詢同事隱私，深怕對方過問，自己身分因此曝光。首任伴侶厄尼（Arnie）因AIDS併發症離世，也僅休假兩天就返回工作岡位，秘書用「好友離世」回覆來訪者，甚至連秘書也不知道厄尼的存在，如今威爾茲為LGBTQ社群寫下歷史，他說，「我的一生中從未想像過，這是非常美妙的經驗。」

威爾茲的婚禮由舊金山非裔女市長布里德（London Breed）擔任證婚人，NBA總裁席佛（Adam Silver）、前勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）都向威爾茲道賀。

布里德說：「威爾茲是位了不起的領袖，特別是在一直以來對LGBTQ並不友善的運動界，我很高興能在他的婚禮上參與其中。」

勇士Kevin Durant籃網
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