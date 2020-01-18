NBA／板凳暴徒柯爾克瑪茲 76人主帥喻如瑞迪克

76人柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz ）18日扮演板凳暴徒，攻下生涯新高24分、4籃板。 美聯社 分享 facebook

當家中鋒安比德（Joel Embiid）手指動刀缺陣，76人隊除了西蒙斯（Ben Simmons ）、霍福特（Al Horford）挺身，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz ）18日也扮演板凳暴徒，攻下生涯新高24分、4籃板，幫助球隊100：89屠牛，延續主場20勝2負高勝率。

安比德左首無名指手術休兵，76人隊未見影響，前役在哈里斯（Tobias Harris）34領銜下大勝厄文（Kyrie Irving）歸隊的籃網，今日續當地主，上半場落後公牛1分，76人隊易籃後上演逆轉戲碼。

第三節在替補柯爾克瑪茲異軍突起，倒數3分半連飆四記三分球，幫助76人單節轟下35：24攻勢，第三節結束超前10分。柯爾克瑪茲此役三分球9投6中，全場11投8中，末節一次爆扣後，滿場的主場球迷也向他歡呼致敬。

主帥布朗（Brett Brown）將201公分的土耳其22歲年輕好手柯爾克瑪茲的表現，拿來與瑞迪克（J.J. Redick）做比喻，「這是了不起的故事，看到他繳出有如瑞迪克的表現，他為球隊帶來火花，他是吹起反攻號角的人。」

西蒙斯、霍福特各攻下20分，西蒙斯外帶11籃板、7助攻，哈里斯挹注13分，公牛隊最佳是拉文（Zach LaVine ）的23分、7籃板。