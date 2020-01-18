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NBA／小加索獨飆6記外線 暴龍三分雨宰巫師

2020-01-18 11:20聯合報 記者林宋以情／即時報導

暴龍飆進22顆三分球，命中率還高達五成一，順利在主場輕取巫師。 美聯社
暴龍飆進22顆三分球，命中率還高達五成一，順利在主場輕取巫師。 美聯社
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因傷休兵達12戰，暴龍隊明星中鋒小加索（Marc Gasol）復出第二場，三分球7投中6命中率高達八成五，繳本季新高20分、6籃板、5助攻，鮑威爾（Norman Powell）轟28分，率隊140：111取得對戰巫師七連勝。

先前傷兵滿營的暴龍隊，先發主力近兩戰紛紛歸隊，包括先前因左大腿拉傷休兵12場的小加索，腹股溝受傷的席亞康、肩傷回歸的鮑威爾。主帥諾斯（Nick Nurse）前役對甫歸隊的傷兵仍有疑慮，坦言幾位主力還在找感覺，且上場時間也得控制，但此役過後擔憂勢必煙消雲散。

巫師隊此役三分球命中率達四成，但地主暴龍命中率更佳，全隊飆進22顆三分球，命中率高達五成一，小加索外線手感奇佳，生涯第三度單場飆進六記三分球，他首節開打3分半鐘就飆進首記三分球，幫助球隊前5分鐘打出16：5攻勢，暴龍隊半場取得14分領先。

易籃後小加索持續外線準頭，單節飆進三記三分球，率隊前三節就拿下100分，將領先分差擴大至24分，也早早奠定勝基，笑納二連勝。

暴龍全隊七人得分上雙，助球隊寫下本季最高分一役，戴維斯（Terence Davis）攻下平生涯最佳23分、7籃板，阿努諾比（OG Anunoby）18分、伊巴卡（Serge Ibaka）15分，席亞康挹注12分，羅瑞11分、8助攻。巫師隊最佳是布朗（Troy Brown Jr.）的22分，比爾（Bradley Beal ）14分。

暴龍巫師Bradley Beal
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