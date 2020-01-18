NBA／AD、朗多有望歸隊 湖人主帥不用焦慮 了

湖人下一戰作客火箭，戴維斯(右)與日前手指骨折的朗多(左)有望歸隊。 路透 分享 facebook

湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）因傷休兵四場，本人老神在在，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）倒是淡定不起來，坦言戴維斯缺陣令他十分焦慮。明日湖人作客火箭，戴維斯與日前手指骨折的朗多（Rajon Rondo）將會視賽前練習狀況而定，決定是否復出。

戴維斯8日與尼克隊一役傷到尾骨，傷處並無骨折，儘管今日並未和球隊練習，但以個人訓練取而代之，並在教練團隊的指導下做定點投籃、全場運球練習搭配少量跑步訓練。

在戴維斯缺陣期間，湖人隊取得三勝一負，主帥佛蓋爾坦言，少了一員大將心情並不輕鬆，「我非常焦慮，但同時也知道必須用智慧和耐心面對好手遭遇傷情，不希望過於急躁。」

佛蓋爾以馬拉松看待球季，確保所有球員都在健康情況下再復出，「我們傾向保守，歸隊前一切無恙，特別是如他一樣的得分主力。當然我很期待他歸隊，不過你也會朝好處想，讓其他好手有上場機會也很賞心悅目。」

佛蓋爾點名近幾戰表現出色的庫茲瑪（Kyle Kuzma），他在戴維斯缺陣前兩場場均拿下31分，命中率高達五成二，但近兩場對騎士、魔術僅各獲11分、4分，「我會傾向用正面態度看待這一切，幫助這些年輕球員成長。當一名球員倒下，勢必會有其他球員因此受益。」