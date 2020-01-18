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NBA／字母哥球衣銷售僅次詹皇 養傷柯瑞居第3

2020-01-18 10:21聯合報 記者林宋以情／即時報導

球衣銷售排行榜，湖人隊詹姆斯毫無意外居銷售王，字母哥則竄升至第二。 路透
球衣銷售排行榜，湖人隊詹姆斯毫無意外居銷售王，字母哥則竄升至第二。 路透
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NBA官方公布去年10月至12月球衣銷售排行，洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）毫無意外居銷售王，本季戰績長紅的公鹿隊，招牌球星「希臘怪物」安戴托昆波（ Giannis Antetokounmpo）球衣也開出亮眼數字緊追在「詹皇」之後，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）退居第三。

湖人隊在詹姆斯以及戴維斯（Anthony Davis）的加持下，蟬聯球衣最熱銷球隊，金洲勇士則從上季第二退居第六，由塞爾蒂克取代第二位置，但球星柯瑞儘管本季僅打四場就因左手掌骨折作壁上觀，但個人球衣銷售僅小退一位。

「超車」柯瑞的是去年第三的安戴托昆波，去年僅在第15名的塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum），今年力壓眾多球星竄升至第四名，火箭隊哈登（James Harden）第五，獨行俠唐西奇（Luka Doncic）第六。

快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）與湖人隊戴維斯位列第七、八，第九由76人隊安比德（Joel Embiid）拿下，去年第四的厄文（Kyrie Irving）今年則退居到第十；開季至今因傷一場未打的鵜鶘隊選秀狀元威廉森（Zion Williamson），位居第15名。

塞爾蒂克柯瑞湖人

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