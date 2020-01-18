NBA／補強說惹議 厄文向隊友信心喊話

籃網主控厄文表示「補強說」被媒體斷章取義，已向隊友說明。 美聯社 分享 facebook

過去曾在塞爾蒂克引發休息室風暴，籃網主控厄文（Kyrie Irving）昨日「補強說」再度惹議，他今天表示，已經和隊友溝通，避免談話遭斷章取義，且他也將會不顧外界言論，繼續扮演黑臉督促隊友，「不在我們休息室的人，就少管閒事。」

才傷癒歸隊兩場，厄文昨日賽後指出，球隊要提升到另一個層級，還需要再補強一、兩名球員，以便和他和杜蘭特（Kevin Durant）、天普（Garrett Temple）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）與勒佛特（Caris LeVert）搭配，此話一出也再度引發熱議。

為了避免隊友誤會，厄文今日練習後接受訪問表示，上述名單只是列出球隊未來新秀，並澄清無意要球隊啟動交易，「我已經和他們溝通，確保沒有被斷章取義，且他們了解我的意思。」

身為球隊領袖，厄文強調將會繼續不斷督促自己和隊友，激發出大家最好的一面，且不排斥當黑臉，「我會繼續要求自己和隊友，追逐卓越，即便或許會很嚴厲，但如果你不在我們的休息室，那就少管閒事，就這麼簡單。」

厄文指出，籃網隊是支有爭冠競爭力的球隊，就不該屈就於東區第七、第八的位置，也必須讓球隊看清這一切，「最重要的是讓他們相信自己，這是成為冠軍球隊並與西區抗衡的第一步。」