NBA／鵜鶘英格倫飆新高49分 終結爵士10連勝

英格倫個人優異表現助隊獲勝。 （美聯社） 分享 facebook

本季戰績不理想的鵜鶘隊，昨天靠著英格倫飆出生涯新高四十九分、八籃板、六助攻帶領下，助隊在延長賽以一三八比一三二氣走近況絕佳的爵士隊，斬斷爵士十連勝，賽後英格倫直呼要將榮耀歸功於上帝。

鵜鶘在去年十一月底開始陷入十三連敗的低潮中，不過在十二月廿日擊敗灰狼隊後，近十四場比賽僅吞下四敗，昨天又在延長賽逆轉擊敗爵士。

全場廿五投十五中、包含廿罰十六中，拿下生涯新高四十九分的英格倫賽後說：「所有榮耀都歸給上帝，感謝我在每場比賽都能健康並繼續提升自己的實力，雖然我不會每晚都像今天這樣，但我會再遇到挑戰時能有所回應，讓球隊處在能贏球的有利位置。」

鵜鶘主帥簡崔也對英格倫的表現讚不絕口，「老實說我不太意外，想到他所付出的努力，他遲早會打出一場這樣的比賽，而且我也認為，你們還會看到他更多像今晚的表現。」

此役僅拿下五分但送出十三助攻的「球哥」鮑爾也說：「從我認識他時他就是很有自信的人，前三年他都一直辛苦訓練著，唯一能讓他慢下來的就只有傷病，這是他的第四年，終於迎來了爆發，他的時刻終於到了。」

爵士米契爾雖也繳出平個人最佳的四十六分，但球隊在延長賽後落敗，十連勝也遭到斬斷，「這是一場該贏的比賽，以這樣的方式結束真的很令人難過。」

而本季戰績同樣不佳的勇士隊，浪費雙位數的領先，遭金塊隊逼至延長賽後以一三一比一三四落敗，黯然吞下十連敗，戰績九勝卅四負持續在全聯盟墊底。