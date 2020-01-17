NBA／公鹿季中戰績破隊史 總管：目標總冠軍

公鹿截至目前37勝6敗，是連1971奪冠年的公鹿都無法觸及的成績，而總管不滿足於此，目標只有總冠軍。 美聯社 分享 facebook

球季悄悄過半，公鹿也默默打出隊史前所未有的戰績，截至目前37勝6敗，是連1971奪冠年的公鹿都無法觸及的成績，雖然戰績亮眼，但公鹿總管霍斯特（Jon Horst）並不滿足於此，直言球隊目標在獲得總冠軍。

在近期個人主持的節目上，霍斯特告訴杜克大學（Duke University）「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）：「雖然分區排名很重要，我一樣希望球隊能謹慎對待排名，但我們的終極目標不只是戰績。」

霍斯特接著補充：「我們的目標是要奪得冠軍，我希望相比去年譨有所突破。去年我們沒辦法進總決賽，今年希望能一雪前恥。我們得保持健康，維持水準。只要保持健康、能力夠好、有充分的休息，勢必能成功達到目標，而這就是我們想做到的。」

公鹿本季之所以有辦法再突破，球員的自我突破功不可沒，霍斯特就舉當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為例，安戴托昆波的本季養出三分本領，截至目前能以33.2%命中率共砍進66顆三分球，與上個賽季25.6%命中率，以及52顆三分球總命中數比起來，可謂突飛猛進。

霍斯特便強調：「我們堅信任何球員，無論是25歲還是30歲，都能夠在公鹿的系統下成長，並發展成為適合球隊的球員。我想最好的例子就是安戴托昆波，目前半個賽季就投進比上季整季還要多的三分球。」