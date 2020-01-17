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NBA／致敬校友雷納德 聖地牙哥州大將掛球衣

2020-01-17 16:25世界日報 編譯組／綜合報導

雷納德連4戰破30分，率快艇輕取魔術，同時到母校聖地牙哥州大將高掛他球衣的殊榮。...
雷納德連4戰破30分，率快艇輕取魔術，同時到母校聖地牙哥州大將高掛他球衣的殊榮。 美聯社
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聖地牙哥州立大學（San Diego State）將於2月1日對陣猶他州立大學比賽中，將快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）球衣，掛上哈維斯球場（Viejas Arena）上，表達對一代傑出校友的敬意。

當天下午，雷納德將於12時30分在洛杉磯迎比賽，聖地牙哥州大比賽將於晚間7時舉行，預計儀式將於中場休息時間進行。

聖地牙哥州大籃球教練杜其(Brian Dutcher)說，第一個將球衣懸掛於球場上是一令人難以置信的榮譽，而雷納德當之無愧。

杜其是雷納德2009年從河濱King高中畢業後，到聖地牙哥州大時的籃球助理，他讚揚雷納德對聖地牙哥州大所做的一切。他說，大家都知道雷納德在NBA的成績，但他在聖地牙哥州大帶領大家取得34-3成績，在該校阿茲塔克人隊（Aztecs）成就輝煌。

雷納德在聖地牙哥州大的籃球紀錄中，70場比賽場均得14.1分，10.2個籃板，2.2次助攻，44.9%投籃命中率，25%的三分球命中率。

阿茲塔克人在兩個賽季都進入NCAA錦標賽，且在2010-11年，幾乎贏得全國總冠軍，可惜最後一場比賽輸給康乃迪克。

雷納德在2011年選秀大會上排名第15，他被印地安納遛馬選中後，立即交易至聖安東尼馬刺隊，在那度過七個賽季，2014年獲得總冠軍，上個賽季在多倫多暴龍隊贏得第二枚金戒指。去年夏天以自由球員身分被快艇隊簽下。

談到自己選擇聖地牙哥州大，而非大學籃球時，雷納德曾說，他想幫助學校建構籃球，事實也是如此。

雷納德快艇哈維

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