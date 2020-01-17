告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

曾被譽為是俠客歐尼爾之後聯盟的最強中鋒，全盛時期傳聞可以交易單換詹皇的男人，八次入選全明星，五次年度第一隊，年度最佳防守球員三連霸，連續四年的防守第一隊，史上最年輕的最佳防守球員等頭銜，大大小小的光榮紀錄，昔日高中跳級生狀元之一，這就是魔獸哈沃德(Dwight Howard)的生涯寫照。

老球迷可能還記得哈沃德曾是聯盟中的超級球星，生涯前4季全勤、連8季進入明星賽，在灌籃大賽中扮演超人大出鋒頭。 歐新社資料照片 分享 facebook

生涯後期變浪人 一度乏人問津

邁入34歲年紀的哈沃德過去幾年來淪為聯盟浪人，由於現代球風的改變，連內線球員都講求具備速度、外線能力，讓傳統低位型打法的哈沃德始終無法在這幾年的不斷轉隊中站穩腳步。

除了球場上的格格不入外，哈沃德甚至出現在休息室搞壞球隊氣氛、不好相處，耍大牌的耳語產生。年紀的增長加上被貼上標籤的人格，讓這位曾是聯盟中最炙手可熱的強力中鋒，在十年之間乏人問津。

哈沃德上季在巫師年薪只剩下500多萬美元，但他的表現還是持續下滑，整季僅出賽9場就因傷報銷。 歐新社資料照片 分享 facebook

哈沃德心態大轉變 由內而外重新出發

直到今年湖人在卡珍斯(DeMarcus Cousins)受傷報銷，為了補齊名單空缺、為了替戴維斯(Anthony Davis)找幫手，才願意用非保障的形式，甚至據傳跟哈沃德這方團隊達成對於他人品上的要求，才姑且將哈沃德納入球隊名單賭一把。

而時至今日，湖人球團打從一開始就立好遊戲規則看來收到物超所值的成效。哈沃德為了東山再起，能重新站穩這個聯盟，他今年賽季由內而外散發出改變的氣息相信是有目共睹。基本的身材維持，不得不說哈沃德的減重，有助於保護他的膝蓋與增加他的移動速度，且整個人變得更加精實，不僅在攻守轉換中跟得上湖人體系，在內線的對抗性也相當出色。

再來是心態的大幅轉變，哈沃德在訪談之間的應對，個人的訓練，以及願意放下身段，替認到自己從替補出發該如何幫助到球隊，時時提醒自己，他在攻守兩端的積極度與貢獻，遠超過他在數據上的呈現。

哈沃德本季心態大幅改變，只領200多萬的低薪從板凳出發，而且還願意做苦工。 美聯社 分享 facebook

本季至今，哈沃德40場全勤，平均上陣19.7分鐘，7.7分7.3籃板，等多項數據都是生涯新低，不過投籃命中率卻是生涯顛峰的74.3%。 現在的哈沃德無論是從CP值的角度，配合球隊所需呈現出的打法，他無疑就是頂級藍領的代表人物。

比起同樣打了40場，平均出賽16.8分鐘的麥基，哈沃德的數據理當更佳，實質上的球賽內容也用行動征服球迷的心。哈沃德願意去拚搶、卡位、掩護，當拆跟進攻擊，強大的企圖心搭配減輕的身體負荷讓他的移動更加靈活。

更重要的是，哈沃德還能做出高位策應的動作，甚至本季也投進過三分球，他在解讀比賽更加成熟，有助於本身情緒的控制。不僅如此，哈沃德還會在賽後加練，調整球賽中的缺失。

哈沃德本季三分球出手5次還投進了3球，過去15個球季他的三分球是63投6中。 美聯社 分享 facebook

今年的哈沃德跟去年只替巫師出賽9場的那個模樣，場上場下都有著大相逕庭的反差，重回洛杉磯的魔獸，再次迎來屬於他的掌聲。

重回洛杉磯 魔獸尋求救贖

在2012-13賽季，魔獸曾經也身披紫金戰袍一季，但那對他本身和所有湖人球迷們卻是不好的回憶。湖人球團當年想力組新一代歐布線去衝擊總冠軍，而找來哈沃德搭檔布萊恩，但事實證明兩人合作並不是個愉快的結果。

哈沃德個人表現不佳，以往一夫當關強硬的表現不再，疲軟的表現甚至被網友戲稱為草莓獸，且當時傳出與老大布萊恩場內外都不合，整支球隊並沒有打出如外界預期的強大戰力。最後哈沃德草草過水洛杉磯一季，就改搭休士頓火箭又過了三季，隨後開啟一年收集一件球衣的旅程。

哈沃德(左)2012-13首次到湖人的那季，是他生涯由盛轉衰的開始，不但個人成績急速下滑，與布萊恩(右)、奈許(中)等球星配合得也不好，讓他信心受到很大的打擊。 歐新社資料照片 分享 facebook

轉戰東區從老鷹、黃蜂、巫師，哈沃德始終無法找到真正的歸宿，此番睽違7年，換了全新背號，帶了嶄新態度與更棒的身體狀況重回洛杉磯，目前打了半季的賽事當中，哈沃德真的讓人見識到他尋求救贖的決心。

揮別過去聯盟第一中鋒的稱號，各種大小風光頭銜灌頂的壓力，哈沃德是真的珍惜他還能擁有穩定出賽的時間與發揮餘地。即便他已34歲，但是他的身體條件與防守威脅性就是擺在那，只要他願意做好自己的本份，他的防守天賦搭配經驗的判讀，自然遮掩不了魔獸再次散發的光芒。

湖人有了兩大球星掛頭牌之後，真的很需要哈沃德這種甘願賣命防守，做苦力的強硬內線。像前幾天湖人面對騎士，哈沃德就扛起戴維斯不在的禁區，便以11投9中的高效率，繳出21分15籃板，久違的驚人成績單，再次擦亮魔獸招牌。 相信只要哈沃德一路維持健康，制服組這筆投資的投報率絕對是超乎預期。

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