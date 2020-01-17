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哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00特約記者李亦伸

火箭主場107：117輸拓荒者，最近4戰吃了3敗，戰績26勝14敗排名掉到西區第五。對拓荒者一戰哈登12投3中，13分7助攻8籃板，本季他的場均是37.8分，每場出手超過24次，製造12.3次罰球，但這場球幾乎消失。

哈登(中)在對拓荒者之戰表現大為失常，火箭在主場敗給拓荒者，近4戰輸掉3場，而且...
哈登(中)在對拓荒者之戰表現大為失常，火箭在主場敗給拓荒者，近4戰輸掉3場，而且至少都輸10分以上。 美聯社
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去年夏天火箭用34歲保羅換來31歲「衛少」衛斯特布魯克，原本期待哈登+威少能完美結合產生超級火花，但半個賽季打下來似乎完全不是那麼回事。今年火箭該解決的問題沒有解決，相反的，球隊問題卻愈來愈多。

火箭最迫切需要解決的第一個問題就是，中鋒卡培拉只會在例行賽「吃餅」，季後賽面對不同防守和壓力，效率減半的卡培拉將失去作用。卡培拉今年場均14.5分、14.5籃板，攻防都很稱職，效率同樣完美，但卡培拉在火箭的使用、定位和關鍵球還是缺少存在感。

結論就是：卡培拉還是只能靠隊友傳球吃餅，他的進攻還是單調沒有進步，他的戰術地位和角色，同樣用來陪襯。

火箭中鋒卡培拉(右)進攻稍嫌單調，在團隊合作上沒辦法做太多戰術配合，在季後賽時威...
火箭中鋒卡培拉(右)進攻稍嫌單調，在團隊合作上沒辦法做太多戰術配合，在季後賽時威力大減。 美聯社
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火箭第二個需要解決的問題是，哈登和衛少「完美合體」+帶動隊友。上半季快打完，哈登和衛少兩人依舊各打各的，哈登得分更猛，衛少也打出場均25分、7籃板、7助攻超人表現，兩大MVP球星個人表現都無可挑剔。

從數據就可以查覺，哈登和衛少兩人每場合砍62分，場均出手46次超過全隊一半，火箭例行賽還是建立在兩大巨星打英雄球基礎上。角色球員和板凳都沒有進化、提升和扮演更吃重角色。

衛斯特布魯克(中)和哈登並沒有太好的合作，兩人各自的場均出手次數跟上季竟然都還差...
衛斯特布魯克(中)和哈登並沒有太好的合作，兩人各自的場均出手次數跟上季竟然都還差不多，這就苦了火箭其他球員。 美聯社
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火箭第三個需要解決問題是，擴大輪換，挖掘板凳、角色球員潛能，提升陣容深度和季後賽韌性。這是火箭教練丹東尼執教問題，他依舊堅持「八人輪換」，更吃緊的比賽甚至「七人輪換+1」。火箭板凳丹東尼仍然只相信最佳第六人後衛葛登一人，很幸運的是，今年上半季火箭撿到另一個狀況火熱射手麥克藍莫。但火箭整季失去原本板凳射手格林，其實結果相差不多。

不談提升防守和進攻球權問題，火箭原本存在的問題沒有解決，現在又多了兩個困境。

首先是35歲前鋒塔克快速退化。過去四戰塔克一共9投2中，只得6分，其中三分球7投2中，沒有罰球，兩場比賽0分。一月分塔克六戰場均2.3分6.7籃板，每場出手只有2.8次。

每場要打35分鐘，季後賽可能會多達40分鐘塔克不見了。塔克是老化還是衰化，是傷病困擾還是火箭輪換出現更多問題，目前沒有答案，但缺少塔克防守強度、三分球、籃板球和帶動士氣，火箭季後賽戰力會再打折。

火箭前鋒塔克在季初曾展現強大的三分球攻擊能力，但近來他已經快要變成隱形人了，竟然...
火箭前鋒塔克在季初曾展現強大的三分球攻擊能力，但近來他已經快要變成隱形人了，竟然有3場比賽打了三十幾分鐘沒得半分。 美聯社
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其次是原本在主要輪換的豪斯、瑞佛斯，一退化一少存在感。25歲豪斯今年一路退化，三分在打鐵，上場時間和角色在縮減，瑞佛斯今年從板凳上來就是空位扔三分，球權更少，角色更不重要，以往切傳投都具有改變比賽能力和奇兵效果瑞佛斯，今年球季變得更沒存在感。

火箭球權、戰術和進攻集中在哈登和衛少兩人身上，其他球員的重要性和角色都在「邊緣化」，這是嚴重失衡，季後賽只會捅出更大婁子。

火箭前鋒豪斯本來還算相當稱職，但近入一月之後表現完全走樣，不但準度變差，平均得分...
火箭前鋒豪斯本來還算相當稱職，但近入一月之後表現完全走樣，不但準度變差，平均得分也出現腰斬。 美聯社
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火箭有足夠天賦、超級球星和人手去爭冠，但火箭還沒有凝聚出最好團隊和戰力，這一波2連敗只是警訊，接下來火箭可能還會有更多問題浮現。

火箭哈登衛斯特布魯克

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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