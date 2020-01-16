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NBA／今日戰績表 湖人詹皇19分19助仍飲恨給魔術

2020-01-16 14:55聯合新聞網 整理

湖人詹姆斯(右)得分、助攻「雙19」仍一分飲恨給魔術。 美聯社
湖人詹姆斯(右)得分、助攻「雙19」仍一分飲恨給魔術。 美聯社
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NBA今日戰績表

活塞 116:103 塞爾蒂克

籃網 106:117 76人

馬刺 100:106 熱火

巫師 106:115 公牛

溜馬 104:99 灰狼

暴龍 130:121 雷霆

黃蜂 86:100 金塊

拓荒者 117:107 火箭

獨行俠 127:123 國王

魔術 119:118 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 太陽 vs. 尼克

09:00 塞爾蒂克 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 爵士 vs. 鵜鶘(Eleven Sports 1)

11:30 金塊 vs. 勇士

11:30 魔術 vs. 快艇

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