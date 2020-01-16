NBA／團隊7人得分上雙 暴龍退雷霆避免連敗

多倫多暴龍隊今天作客奧克拉荷馬市，靠著先發五人得分上雙的好表現，搭配從板凳出發的鮑威爾（Norman Powell）也挹注全隊最佳的23分，助隊以130：121擊敗雷霆隊，避免陷入連敗。

暴龍今天迎回去年12月中拉傷左大腿後肌的小加索（Marc Gasol），主帥諾斯（Nick Nurse）也透露日前拉傷腿筋已缺陣三場的射手范弗利特（Fred VanVleet）已恢復健康，預計在一周內歸隊。

首節暴龍在伊巴卡（Serge Ibaka）6投俱中、拿下13分的火燙手感帶領下，取得15分領先，次節輪到席亞康（Pascal Siakam）發威，單節獨拿11分，加上小加索也有7分貢獻，一度將領先優勢擴大至30分，不過雷霆靠著連續4顆三分球追分，半場打完暴龍領先18分。

易籃後暴龍始終維持著雙位數領先，儘管雷霆在終場前兩分鐘靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）兩罰俱中追到3分差，不過接下來幾波進攻未果，只能眼看暴龍又將領先優勢擴大，反撲功虧一簣。

暴龍此役團隊7人得分達雙位數，鮑威爾替補上陣繳出全隊最佳的23分，席亞康與阿努諾比（OG Anunoby）各拿21分，羅瑞（Kyle Lowry）17分、4籃板、8助攻，伊巴卡與小加索也都有15分貢獻。

而落敗的雷霆則以施羅德（Dennis Schroder）25分最佳，蓋里納利（Danilo Gallinari）23分、亞歷山大21分、穆斯卡拉（Mike Muscala）17分，保羅16分、11助攻，其餘球員皆只有零星得分，在主場吞下二連敗。