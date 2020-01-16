NBA／哈里斯34分領軍 76人主場破網斷2連敗

76人靠著哈里斯（中）34分、10籃板帶領下，在主場擊退籃網。 美聯社 分享 facebook

本季主場出賽僅吞下兩敗的76人隊，今天在富國銀行中心球場迎戰「背靠背」出賽的籃網隊，76人靠著哈里斯（Tobias Harris）34分、10籃板帶領下，搭配西蒙斯（Ben Simmons）也挹注20分、11助攻，以117：106擊敗對手，中止二連敗。

76人在大將安比德（Joel Embiid）因手傷高掛免戰牌的情況下，近期吞下客場二連敗，不過肩傷傷癒歸隊的厄文（Kyrie Irving）談到今天要面對76人仍不敢大意，昨天不敵近況絕佳的爵士隊後說：「又是一支強隊，禁區會很擁擠，身體對抗也會很強，我們必須要做足心理準備。」

此役戰況膠著，前三節打完籃網僅領先76人4分，決勝節76人先靠柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）連續兩顆三分球反超，雖然厄文也立刻用一顆三分球還以顏色，柯爾克瑪茲又連拿3分要回領先。

籃網不輕言將勝利讓出，幾次將分數追平，不過霍福特（Al Horford）在終場前3分半鐘接獲西蒙斯助攻投進超前分，接下來籃網幾次進攻都遭到瓦解，反觀76人靠著哈里斯的三分破網穩住領先優勢，他也包辦球隊最後11分中的9分。

哈里斯全場20投14中、其中包含4顆三分球，以高達七成的投籃命中率拿下全場最佳表現，西蒙斯也在球隊中扮演穿針引線角色，幫助球隊在最後關頭擺脫籃網糾纏。

而籃網此役團隊也有5人得分達雙位數，丁威迪（Spencer Dinwiddie）26分、8助攻最佳，艾倫（Jarrett Allen）17分、10籃板次之，厄文此役手感不佳，21投僅6中拿下14分、6籃板、4助攻，正負值-29也是職業生涯第二低。