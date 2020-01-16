NBA／柯瑞妹夫合約如願轉正 與勇士簽下3年複數約

原本與金州勇士隊簽下雙向合約的27歲後衛李（Damion Lee），終於在今天一圓擠進NBA正式名單的夢，勇士宣布與他簽下一紙三年合約，他也成為繼轉披湖人隊球衣的庫克（Quinn Cook）後，又一位在勇士隊合約轉正的球員。

上個賽季，李就以一紙雙向合約效力勇士，去年夏天他又與勇士簽下一紙雙向合約，本季李代表勇士出賽了26場比賽，其中有一半場次是先發上陣，場均上場26.8分鐘，繳出12.3分、5.3籃板、2.3助攻的成績。

先前就不斷有傳聞指出勇士有意將其合約轉正，今天勇士球團正式宣布，他們已和27歲的柯瑞（Stephen Curry）妹夫李簽下一紙複數年合約，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導指出，雙方是簽下三年合約。

《ESPN》專家馬克思（Bobby Marks）也提供了詳細的合約內容，2020-21年球季的薪水是部分保障，其中60萬美元是受保障，而最後一年是非保障合約。

之前李接受訪問時表示，自己才27歲，多數人這時正處於顛峰狀態，「我覺得才剛開始弄清楚自己是誰、能夠帶給球隊什麼。」所以李當然希望球隊能給予他複數年合約的肯定。