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NBA／聯盟撤銷技術犯規 德羅展：一點也不意外

2020-01-16 08:58聯合報 記者毛琬婷／即時報導

聯盟取消馬刺德羅展日前對戰暴龍一次具爭議性的技術犯規。 美聯社
聯盟取消馬刺德羅展日前對戰暴龍一次具爭議性的技術犯規。 美聯社
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馬刺隊前鋒德羅展（DeMar DeRozan）日前與暴龍隊的比賽中吞下一次技術犯規，不過最新消息指出，聯盟已經撤銷這次技術犯規，而德羅展本人在得知此消息後表示，他表示自己一點也不意外這次吹判被取消，「因為我確實什麼也沒做。」

13日作客多倫多的比賽，在第三節還剩3分多鐘時，德羅展一次扣籃時與籃下防守他的布徹（Chris Boucher）跌撞在一起，隨後他被裁判吹了一個技術犯規，賽後德羅展對此判決直呼驚訝，並表示會聯絡球員工會提出申訴。

而今天最新消息傳出，德羅展的這次技術犯規已經被聯盟撤銷掉，對此德羅展在球隊訓練後回應說：「我想那次技術犯規絕對會被取消的，因為我確實什麼也沒做，我一點也不意外（技術犯規）被取消。」

該場比賽德羅展出賽35分鐘，拿下25分、8籃板、4助攻，球隊最終也以一分差險勝，今天馬刺客場四連戰之旅最終站來到邁阿密，迎戰東區排名第三的熱火隊。

馬刺DeMar DeRozan暴龍

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