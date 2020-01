NBA／聯盟撤銷技術犯規 德羅展：一點也不意外

聯盟取消馬刺德羅展日前對戰暴龍一次具爭議性的技術犯規。 美聯社 分享 facebook

馬刺隊前鋒德羅展(DeMar DeRozan)日前與暴龍隊的比賽中吞下一次技術犯規,不過最新消息指出,聯盟已經撤銷這次技術犯規,而德羅展本人在得知此消息後表示,他表示自己一點也不意外這次吹判被取消,「因為我確實什麼也沒做。」

13日作客多倫多的比賽,在第三節還剩3分多鐘時,德羅展一次扣籃時與籃下防守他的布徹(Chris Boucher)跌撞在一起,隨後他被裁判吹了一個技術犯規,賽後德羅展對此判決直呼驚訝,並表示會聯絡球員工會提出申訴。

