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NBA／菜鳥莫蘭特技壓哈登 對手讚：有巨星的能力

2020-01-15 23:47聯合報 記者劉肇育／綜合報導

莫蘭特全場十一投十中，率隊擊敗火箭。 （美聯社）
莫蘭特全場十一投十中，率隊擊敗火箭。 （美聯社）
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灰熊隊昨天出戰火箭隊，本季選秀榜眼後衛莫蘭特全場十一投十中，拿下廿六分、八助攻、五籃板，率隊以一二一比一一Ｏ擊敗強敵火箭，拿到球隊近三年多來最長的六連勝。

熊本季重新組軍，以莫蘭特及上季首輪第四位選入的前鋒杰倫傑克森兩名年輕新秀為核心，搭配中生代的中鋒瓦藍邱納斯、前鋒克勞德和本季異軍突起的布魯克斯，建構出一支充滿未來性的隊伍。

昨出戰排名西區第五名的火箭，雖然灰熊讓「大鬍子」哈登拿下全場最高的四十一分，但他出手卅七次僅命中十三球，包括末節七投不中；莫蘭特在面對哈登的防守下，全場僅投失一球，且送出八次助攻、僅發生一次失誤，讓他成為聯盟史上首位單場拿下至少廿五分、送出至少八次助攻、命中率在九成以上的菜鳥。

「我今天享有很多樂趣。」打出問鼎本季最佳新秀身手的莫蘭特說：「能來到曼菲斯，並在這些球迷面前打球，我感到相當榮幸，能贏球總是讓人振奮，今晚的勝利會讓全隊信心大增。」

談到莫蘭特的表現，火箭後衛小瑞佛斯說：「他擁有超級巨星的能力，曼菲斯得到一位很棒的球員，他能幫助球隊打出好表現，他們正朝著季後賽前進，真的很不可思議，莫蘭特將是成功的最大理由。」

隨著莫蘭特與杰倫傑克森的成長，灰熊從去年底至今，拉出一波十三勝六敗佳績，在聯盟僅次於公鹿與爵士隊。

火箭熊本

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