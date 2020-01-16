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字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

NBA明星賽將在二月開打，而隨著前半段球季即將結束，年度MVP的競逐人選也逐漸浮現。根據basketball reference網站的分析資料( MVP Award Tracker )，目前最新領跑的候選人是公鹿的安戴托昆波，而緊追在後的是火箭哈登，原本表現強勁的湖人雙雄詹姆斯戴維斯則被暫時甩開，至於季初聲勢浩大的獨行俠唐西奇則漸漸降溫，但仍咬在前五名的領先集團內。其他排在前十名的球員還有熱火巴特勒、金塊約柯奇、爵士戈貝爾、公鹿米道頓及76人安比德。

這份名單只是一個當選可能性的預測，是該網站根據先前MVP的投票結果所建立的統計模型來計算的結果，並且隨著球季進行而快速地變動著。目前安戴托昆波雖然有著超過三成六的當選可能性，領先哈登的二成九及詹姆斯的一成六，但在兩週之前，這份排行榜上卻是哈登佔據著第一名的位置，安戴托昆波排在第二，而唐西奇第三，詹姆斯及戴維斯則是分居四五名，所以一切的發展還有得瞧。不過，若從近年的趨勢及MVP的票選機制來看，安戴托昆波今年想要連莊MVP，最大的敵手將是他自己。

安戴托昆波、哈登、詹姆斯、戴維斯、唐西奇(由左自右)是目前年度MVP的5大熱門人...
安戴托昆波、哈登、詹姆斯、戴維斯、唐西奇(由左自右)是目前年度MVP的5大熱門人選。 美聯社
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怎麼說呢？先從近年的趨勢說起。要當選MVP，除了球員個人數據要夠亮眼之外，重點還是他對於球隊的貢獻以及對聯盟的影響力。就這一點來說，過往聯盟的傳統都是一人一隊獨霸天下多年，這些代表聯盟門面的當家球星，理所當然地不斷拿下MVP。所以在六○年代會看到塞爾提克的羅素和76人的張伯倫連拿三屆MVP，七○年代則是湖人賈霸在十年內六次掄元，而到了八○年代中期，聯盟由大鳥與魔術兩強統治相抗，也讓這兩人各收下了三座MVP。九○年代若不是喬丹中間一度退休，他可能就此壟斷絕大多數的年度MVP獎項。

但這樣的趨勢在進入二十一世紀之後有所改變，聯盟在後喬丹時代出現百家爭鳴的情況，群雄紛起的結果，聯盟不再出現任何一位能連拿三屆MVP的球員。最靠近此一紀錄的是詹姆斯，當年若不是被公牛羅斯和雷霆杜蘭特阻攔，拿下四次MVP的他原本有機會達成三連霸，而每年都被記者們點名的詹姆斯甚至可能一路衝上五連霸。但隨著聯盟的戰力版塊不斷快速推移及淘洗，過去那樣長年由單一球員統治聯盟的情況已相對減少，也讓MVP連莊的難度更高。安戴托昆波領軍的公鹿雖然這兩年成績斐然，但還沒有拿下任何總冠軍，想要成為聯盟獨霸的勢力，還有一段不小的距離，他還得把球隊拉上更高的位置。

羅斯(左)在2010-11球季拿下年度MVP，中斷了詹姆斯(右二)的三連霸挑戰，...
羅斯(左)在2010-11球季拿下年度MVP，中斷了詹姆斯(右二)的三連霸挑戰，不過詹姆斯在接下來兩季又奪回MVP。 歐新社資料照片
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即使爬上了聯盟的頂尖位置，MVP的票選機制，也很容易讓尋求連莊的球員出現劣勢。像是五年四冠的勇士，即使一度打造起金州王朝，將聯盟推上全球化的新高點，靈魂人物柯瑞也「只能」連莊一次。而柯瑞尋求連莊時，還是以史上第一次的全票通過，這樣的高度，也同時讓他第三年想挑戰MVP出現極大的困難，最終也輸給首次獲獎的衛斯布魯克。

而從詹姆斯和柯瑞的例子來說，回顧最近二十年的MVP名單，也不難發現票選的過程中，從未得獎的新人似乎比較容易出頭，因此打斷了前輩們繼續連莊的企圖。許多MVP得主即使能在次年維持住高檔表現，球隊戰績也同樣領先，但就因為本身少了一點新奇的味道，而無法再繼續掄元。今年不斷創下大三元紀錄的唐西奇，很可能就是這樣的一匹黑馬，如果他在下半季打出更驚人的表現，確實有可能對安戴托昆波造成一定的威脅。

獨行俠後衛唐西奇如果下半季的表現還能維持在高檔，他很有機會成為MVP的大黑馬。 ...
獨行俠後衛唐西奇如果下半季的表現還能維持在高檔，他很有機會成為MVP的大黑馬。 美聯社
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而在季中這個時間點去討論MVP的人選時，其明星賽的票選走勢也是一個有趣的觀察指標。對照目前明星賽的投票結果，哈登是目前領跑的前五名MVP候選人當中，唯一選票仍未超過三百萬門檻的球星。當然明星賽的投票性質比較像是前半球季的人氣王票選，而MVP票選機制更著重全面性的表現及影響力，兩者很難相提並論。而且明星賽的票數多寡除了和當季表現及話題性有關之外，也和球員本身過去的歷史背景及球迷層結構息息相關：球星可能因為過去一直很受歡迎，所以仍能搶進排行榜內；至於年度MVP遴選則是強調球員該一季的整體數據，即使負責票選的記者們對於球員們過去的歷史及紀錄必然會有既定的印象，但大方向上仍是球員當季的表現為主要考量。

也因為這個原因，安戴托昆波去年拿下MVP的紀錄不一定對他角逐連莊有優勢，畢竟評選的重點是各人今年的表現。有時，做為尋求連莊的MVP反而會形成一種隱形的劣勢。如果安戴托昆波今年依舊打出和去年同樣驚人的個人數據，球隊也同樣拿下東區冠軍，但若相較於去年的天花板高度，他的數據沒有更上一層樓，那麼去年得獎的結果就成了他今年的阻礙。對於想要連莊的球星來說，去年的自己永遠是一個沒有出現在名單上的強力競爭者，甚至是最終拖垮個人選情的關鍵因素。

公鹿大前鋒安戴托昆波(左二)上季的表現已經非常驚人，本季想要再拿MVP，恐怕要先...
公鹿大前鋒安戴托昆波(左二)上季的表現已經非常驚人，本季想要再拿MVP，恐怕要先超越自己的表現。 美聯社
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總之，雖然目前安戴托昆波在MVP排行榜上領先，許多專家也都看好他的實力，但從聯盟近年的戰力趨勢及MVP票選機制來觀察，安戴托昆波今年想要連莊MVP確實不容易。雖然他的競爭對手並不弱，從個人表現搶眼的哈登，到高人氣的新人王唐西奇，到帶領湖人重返榮耀的詹姆斯，都仍有可能從後超車，但其實安戴托昆波最大的敵人仍是他自己。在競逐年度MVP的路上，安戴托昆波得想辦法超越去年的希臘怪物，拿出更驚人的表現，才有可能創造連莊的紀錄。

安戴托昆波哈登詹姆斯戴維斯唐西奇

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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