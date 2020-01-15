NBA／菜鳥莫蘭特技壓哈登 小瑞佛斯讚有巨星能力

灰熊超級新人莫蘭特的表現，獲得對手火箭瑞佛斯肯定。 美聯社 分享 facebook

曼菲斯灰熊菜鳥後衛莫蘭特（Ja Morant）在今天出戰休士頓火箭的比賽中，全場進帳26分5籃板8助攻，雖然得分數據不如拿下41分的火箭一哥哈登（James Harden），但他不僅帶領灰熊以121：110擊敗火箭，進攻效率也比哈登高出一截，成為今天NBA賽場上最讓人驚艷的球員。

年僅20歲的莫蘭特，菜鳥球季就在灰熊獲得充分揮灑空間，讓他成為年度最佳新秀的熱門人選，在今天幫助灰熊擊敗火箭後，更助隊拉出一波六連勝，而他單場11投10中，還送出八次助攻、僅發生兩次失誤的優異表現，更是向全聯盟展現了自己的未來性。

對於用精彩表現幫助灰熊擊敗聯盟一線強權火箭，莫蘭特賽後說：「今晚真的太棒了，能贏球總是讓人感到振奮，今晚的勝利將會讓我們全隊自信心大增，我們一點都不在乎這是否是一場全國性的轉播賽事，大家都只想打好每一場球。」

雖然火箭一哥哈登今天拿下全場最高的41分，但他37次出手僅命中13球，包括第四節出手七次盡墨，反觀莫蘭特今天全場僅有一次出手落空的紀錄，包括非主要進攻手段的三分球也有四投三中的表現，他說：「之前有不少人都對於我的投籃有所質疑，但從今晚來看，我想我已經證明他們都錯了。」

自從去年12月初莫蘭特從背傷歸隊後，灰熊這段期間共拿下13勝6敗，在聯盟中僅有公鹿和爵士的戰績比他們更好，對於這名菜鳥後衛的表現，火箭小瑞佛斯（Austin Rivers）也說：「他擁有超級巨星的能力，曼菲斯現在得到了一個很棒的球員，他能夠幫助球隊打出好表現，還擊敗了我們，現在他們正朝著季後賽前進，真的很不可思議，而莫蘭特將是他們成功的最大理由。」