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NBA賽事精華- 火箭 vs. 灰熊 (1月15日)賽事精華- 尼克 vs. 公鹿 (1月15日)

NBA／今日戰績表 爵士客場勝籃網拉出10連勝

2020-01-15 14:35聯合新聞網 整理

爵士隊全力防守籃網隊厄文(11號)。 美聯社
爵士隊全力防守籃網隊厄文(11號)。 美聯社
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NBA今日戰績表

太陽 110:123 老鷹

爵士 118:107 籃網

火箭 110:121 灰熊

尼克 102:128 公鹿

獨行俠 124:97 勇士

騎士 103:128 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 活塞 vs. 塞爾蒂克

08:00 籃網 vs. 76人

08:30 馬刺 vs. 熱火

09:00 巫師 vs. 公牛

09:00 溜馬 vs. 灰狼

09:00 暴龍 vs. 雷霆

10:00 黃蜂 vs. 金塊

10:30 拓荒者 vs. 火箭(愛爾達體育1台)

11:00 獨行俠 vs. 國王(Eleven Sports 1)

11:30 魔術 vs. 湖人(緯來體育台)

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