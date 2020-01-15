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NBA／唐西奇太全能 柯爾：想到柏德和哈登

2020-01-15 14:27聯合報 記者曾思儒／即時報導

雖然勇士不敵獨行俠，教頭柯爾仍然盛讚對手主將唐西奇(左)。 歐新社
雖然勇士不敵獨行俠，教頭柯爾仍然盛讚對手主將唐西奇(左)。 歐新社
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獨行俠隊明星後衛唐西奇（Luka Doncic）今天以20分、8籃板表現，率隊以124：97擊敗勇士隊，連勇士教頭柯爾（Steve Kerr）都稱讚的說，唐西奇就是NBA接續幾年的基石，甚至把唐西奇和傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）和火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）相提並論。

柯爾在賽前提到，唐西奇對NBA有很好的正面效益，「他是非常完美的籃球員，與眾不同，他有驚人的視野可以看到球場四處，洞燭先機，他讓我想到了柏德，總能在比賽中佔得先機，但他又有像哈登的換手過人和後撤步技巧。」

勇士教頭還稱讚唐西奇既聰明又年輕，會是聯盟接續很多年的指標人物，也喜歡唐西奇常常面帶笑容、顯示對比賽樂在其中，同時也帶著隊友一起進步，「他對聯盟真的很重要。」

上季獲得年度最佳新人的唐西奇，下月底才要滿21歲，但這兩季已經改寫多項紀錄，獨行俠教頭卡萊爾（Rick Carlisle）也表示，他明白外界對這位歐洲「金童」有多深期待，儘管他並不想把唐西奇和其他球員做比較，但柯爾的評論他也同意。

卡萊爾承認，唐西奇的確是能抓到大家目光的球員，因此會有話題和比較並不意外，「不過我要後退一步在這樣的比較中，因為我認為更重要的事，這個孩子是代表自己的個體，他也的確如此，所以看到他每個月持續開發和學習更多技巧，讓人興奮。」

卡萊爾也提到，在唐西奇加入獨行俠前，他聽過這個名字，卻沒看過歐洲金童身手，但獨行俠總管尼爾森（Donnie Nelson）很肯定唐西奇就是2018年選秀會的最好球員，最終球隊也迎接這位新世代指標加盟。

柯爾還有另一個觀點，認為唐西奇成當紅炸子雞後，場外事務也處理得很好，就像在球場上一樣，看來沒什麼事能難倒這位獨行俠當家球星。

唐西奇獨行俠柯爾
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