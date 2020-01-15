NBA／不僅退休球衣 諾維茨基雕像要同日揭幕

獨行俠老闆庫班表示，預計在本賽季結束前或是下賽季初為諾維茨基舉辦球衣退休儀式，並且一併舉辦個人雕像的揭幕儀式。 歐新社 分享 facebook

達拉斯獨行俠傳奇球員諾維茨基（Dirk Nowitzki）在上賽季球季結束後退役，儘管球隊目前已經由「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）扛起大旗，但獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）仍不忘要表彰諾維茨基對球隊的貢獻，並在今天受訪時直言，預計在本賽季結束前或是下賽季初為他舉辦球衣退休儀式，並且一併舉辦個人雕像的揭幕儀式。

為獨行俠效力了長達21個賽季後，諾維茨基於上季宣布高掛球鞋，而身為獨行俠建隊以來最重要球星所穿的41號，也將成為獨行俠隊史第四個被退休的背號，過去僅有哈波（Derek Harper）的12號、戴維斯（Brad Davis）的15號和布雷克曼（Rolando Blackman）的22號球衣，曾享有過被高懸在獨行俠主場的榮耀。

在今天獨行俠出戰勇士賽前，球隊老闆庫班也談到了對於諾維茨基的表彰計劃，其中包括意義重大的球衣退休儀式，他說：「我正在與諾維茨基討論這件事，並試著找出最佳時間點，但現在我們面臨的挑戰是還有很多事情必須完成，但剩下的主場賽事已經不多了，只有19場，這是最困難的地方。」

庫班指出，目前他的想法傾向於本賽季或是在下賽季的前幾場比賽為諾維茨基退休球衣，但同時也希望在同一天為諾維茨基個人雕像舉行揭幕儀式，「我們同時也希望在下賽季初為他的雕像揭幕，或許我們能夠把這兩件事放在一起。」