NBA／楊恩有超級球星夢 過來人卡特給經驗

老鷹老將卡特鼓勵楊恩，總有一天會贏得屬於自己的成就。 路透 分享 facebook

老鷹隊楊恩（Trae Young）從菜鳥年起就與獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）相提並論，但兩人發展、球隊戰績卻是天差地遠。42歲的「老飛人」卡特（Vince Cater）深知楊恩的企圖心，也以過來人經驗鼓勵楊恩，總有一天會贏得屬於自己的成就。

「一時瑜亮」的楊恩與唐西奇從加盟NBA就備受關注，不過當唐西奇已經獲得球鞋品牌親睞簽下複數年代言合約，且頻頻締造「大三元」新猷，率獨行俠戰積衝上西南區第二僅次休士頓火箭隊，老鷹隊仍舊在聯盟墊底，以8勝32負慘淪爐主。

開季曾有過闖季後賽抱負的楊恩，只能看著希望漸行漸遠，拚戰生涯最終球季的卡特坦言，他能夠感受到楊恩的企圖心，以及希望成為聯盟超級球星的渴望，即便現實迎面重擊，但他仍鼓勵楊恩。

「闖進季後賽的確是我們季前立下的目標，很不幸球隊還不成氣候。」卡特表示，能理解年輕球員的憧憬，特別是楊恩，「楊恩希望能成為超級球星，成為領袖，有所作為。我會告訴他，繼續拚戰，成為你想要成為的球員，總有一天會贏得你該有的聚光燈。」

卡特指出，現在楊恩經歷的種種挫折與磨練，都會是未來成功的養分，「每一次小小的勝利都很重要，你不斷不斷地付出，直到有一天開花結果。我也曾經走過這段，我懂這種感覺，而這需要時間。」

楊恩在前役因大腿拉傷後休兵一場，今天歸隊迎戰太陽隊，攻下36分10助攻，率隊以123：110力克太陽。