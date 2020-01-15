NBA／厄文轟32分白搭 爵士破籃網10連勝

籃網厄文轟下32分仍無力回天，爵士達成10連勝。 美聯社 分享 facebook

布魯克林籃網隊苦吞七連敗後，前役迎回主控厄文（Kyrie Irving）喜嘗二連勝，今天碰上近況火燙拉出九連勝的猶他爵士卻陷入苦戰，厄文轟下32分仍無力回天，爵士終場118：107力克籃網，締造10連勝。

厄文睽違兩個月復出首秀，繳出11投10中高命中率，攻下全隊最佳的21分，並率隊輕取老鷹，主帥亞特金森（Kenny Atkinson）在賽前仍為厄文的高效率表現感到滿意，「他的表現就是職業運動員，沒有一點勉強，可以在他身上看到完美的節奏。」

但籃網隊今天碰到的對手不好惹，爵士隊儘管少了柯利（Mike Conley），但近期打出本季最長的九連勝，且近15戰拿下14勝，場均能攻下115.1分，團隊命中率達五成，且三分球命中率更來到四成。

爵士隊在上半場在英格斯（Joe Ingles）、米契爾（Donovan Mitchell）、克拉克森（Jordan Clarkson）攜手帶動下，半場就取得15分領先優勢。籃網隊在第四節一度追到8分差，但後繼無力，讓爵士隊帶走勝利。

英格斯三分球7投6中，攻下全隊最佳27分、4助攻、3籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）挹注「雙十」22分、18籃板，米契爾也有25分，克拉克森遞補貢獻13分。

厄文復出第二戰持續高檔表現繳「雙十」32分、11助攻、5籃板，丁威迪17分、5助攻。