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NBA／戴維斯復原近況佳 AD：感覺湖人不需要我

2020-01-15 09:20聯合報 記者林宋以情／即時報導

連三戰因尾骨不適缺陣的湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis），今天透露身體復原情況佳，不過湖人隊在他缺陣時喜迎九連勝，也讓他打趣說，「感覺他們應該不需要我。」

戴維斯是在8日對尼克隊時第三節試圖封阻藍道（Julius Randle），背部重摔，經過X光與MRI（核磁共振）檢查均無骨折現象，但因尾骨不適休兵三場；戴維斯回憶當下重摔後，幾乎痛到無法行走。

「當時想要翻身都覺得困難，當下我不願去臆測，但內心祈禱著不要太過嚴重，幸好沒有大礙，也鬆了一口氣。」戴維斯接受訪問時表示，經過幾天的靜養，目前傷勢復原情況非常好，昨天已經與湖人隊練習，並著手輕量投籃，以及靜態和動態的運球。

戴維斯指出，目前狀況比起三天前要好很多，復原有很大進展，「等到我一如往昔做出動作，就是我歸隊的時候。」目前他在動態運球後，傷處仍會感到疼痛，湖人醫療團隊預計要待戴維斯能無痛快速運球，以及可接受肢體碰撞的運球才會「開綠燈」。

戴維斯本季場均27.1分，不過湖人隊仍在他缺陣之際，西區戰績持續獨走，讓戴維斯打趣說球隊感覺不需要他，主帥佛爾蓋（Frank Vogel）則反駁說：「我們當然需要戴維斯。」

明天湖人與奧蘭多魔術一役，戴維斯是否出賽將視他賽前熱身情況而定，美媒則評估，球團保守估計會等到周日對火箭隊才會讓戴維斯歸隊。

戴維斯湖人Frank Vogel

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