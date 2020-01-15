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NBA／羅斯朝觀眾席丟筆 聯盟開罰2.5萬美元

2020-01-15 08:49聯合報 記者林宋以情／即時報導

活塞隊球星羅斯（Derrick Rose）昨天輸球又空了荷包，他面對鵜鶘隊之戰在倒數37秒暫停時，朝觀眾席丟筆，今天遭聯盟開罰2.5萬美元（約台幣75.4萬元）。

羅斯昨天對鵜鶘隊攻下全隊最佳23分、8助攻外帶4籃板，在第四節倒數30.1秒還以招牌拋投扳平戰局，無奈球隊在延長賽氣力放盡，羅斯在終場前還做了不良示範。

在延長賽倒數38.2秒時，梅利（Nicolo Melli）在中距離投進，領先擴大至4分差，活塞隊喊出暫停時，羅斯洩氣地走向場邊工作人員桌子，拿起筆朝觀眾席丟去。

但丟筆也無濟於事，最終活塞隊以110：117敗給鵜鶘，羅斯馬上在今天收到罰則，由執行副總裁范德維奇（Kiki VanDeWeghe）宣布，開罰2.5萬美元。

傷兵滿盈的活塞隊，在接連少了葛里芬（Blake Griffin）、肯納德（Luke Kennard）、傑克森（Reggie Jackson）吞下近15戰第12敗，且是近期三連敗，下役將作客尋求近期三連勝的波士頓塞爾蒂克。

唯一的好消息是傑克森有望自背部傷勢歸隊，主帥凱西（Dwane Casey）表示，「他現在移動感覺如同恢復百分百，隨時都有機會上場。」

羅斯活塞鵜鶘

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