NBA／尬前隊友詹姆斯 勒夫看好湖人能幹大事

詹姆斯再戰前東家騎士，賽後與前戰友勒夫（Kevin Love）互相擁抱。 美聯社 分享 facebook

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）轉戰洛杉磯湖人後，14日首度碰頭老東家騎士隊，賽後與前戰友勒夫（Kevin Love）互相擁抱。勒夫儘管99：128落敗，賽後相當有風度，並看好湖人隊本季別有一番成就。

上季詹姆斯與勒夫原本有機會交手，但雙雙因傷缺陣，直到本季才首度碰頭。詹姆斯今日贏球後特地走到騎士隊板凳席，與勒夫重現過去的擊掌習慣，彼此擁抱寒暄。

「這感覺十分特別，畢竟我們曾經攜手拚戰無數戰役。」勒夫坦言，跟詹姆斯從並肩作戰的隊友變成敵人，各為其主，感覺相當特別，並指出他與戴維斯（Anthony Davis）的雙巨頭組合，肯定有機會幹大事，「即便我沒有機會看到他跟戴維斯攜手合作，但我感覺他們能夠成就一番事業。」

勒夫表示，沒有人預測什麼組合會成功，但湖人隊占有天時地利人和，「特別由詹姆斯領銜，而且他們現在正在贏球模式，的確非常有機會。」

在戴維斯因傷缺陣下，詹姆斯此役攻下31分、8助攻，特別是在易籃後挺身而出，單節攻下9分，率隊一口氣擴大至雙位數領先，湖人隊光是下半場就轟下81分，是隊史30年來半場最多分紀錄，湖人隊前一次最佳是1987年對波特蘭下半場轟下84分。