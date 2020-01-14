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NBA／今日戰績表 詹姆斯生涯助攻數躍升史上第8

2020-01-14 15:31聯合新聞網 整理

詹姆斯(左)此役送出8次助攻，在歷史助攻榜推進名次，以9067次超越湯瑪斯（Is...
詹姆斯(左)此役送出8次助攻，在歷史助攻榜推進名次，以9067次超越湯瑪斯（Isiah Thomas）的9061居史上第8。 美聯社
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NBA今日戰績表

鵜鶘 117:110 活塞

76人 95:101 溜馬

公牛 101:113 塞爾蒂克

雷霆 117:104 灰狼

黃蜂 112:115 拓荒者

魔術 114:112 國王

騎士 99:128 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 太陽 vs. 老鷹 (緯來體育台)

08:30 爵士 vs. 籃網

09:00 尼克 vs. 公鹿

09:00 火箭 vs. 灰熊

11:30 獨行俠 vs. 勇士

11:30 騎士 vs. 快艇 (愛爾體育1台)

11:30 vs. 湖人

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