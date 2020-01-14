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NBA／狀元郎威廉森傳周五復出 鵜鶘不承認

2020-01-14 11:04聯合報 記者曾思儒／即時報導

最新傳出狀元郎威廉森本周五就將出賽，NBA處女秀將對上爵士隊，但遭到鵜鶘否認。 ...
最新傳出狀元郎威廉森本周五就將出賽，NBA處女秀將對上爵士隊，但遭到鵜鶘否認。 美聯社
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2019年出賽紀錄空白，鵜鶘隊「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）今年復出的消息時有所聞，最新傳出話題是本周五就將出賽，NBA處女秀將對上爵士隊。

威廉森在季前進行右膝關節鏡手術，復健期預估是6到8周，球團和他都盼在1月就能出賽，鵜鶘教頭簡崔（Alvin Gentry）在上周表示，威廉森已經開始練習，也有進行5對5訓練，歸期已經不遠，但球團會等到他都準備好再迎接狀元郎歸隊，「就算復出了，我們一開始也會限制他的上場時間。」

上周威廉森於球隊開賽前在球場熱身，還上演爆扣美技，今天球隊出戰活塞隊的賽前也有下場熱身，復出似乎倒數計時。美國天狼星XM廣播的NBA記者羅倫斯（Mitch Lawrence）今天更發文指出，鵜鶘在這周練習後能更掌握威廉森狀況，「不過聽起來我們長時間等待的威廉森復出日就是（美國時間）周四出戰爵士，這是根據消息來源表示的計畫。」

不過《The Athletic》記者羅瑞（Will Guillory）今天求證，鵜鶘球團仍沒給威廉森明確的復出時間，「球隊希望回到紐奧良後至少再一次5對5練習後再評估。」

鵜鶘今天在延長賽以117：110擊敗活塞，帶走客場勝利後將飛回紐奧良，直到台灣時間周五前都沒賽程，球隊預計周四會有團隊訓練，將是觀察威廉森狀況的重要時間點。

威廉森鵜鶘活塞

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