NBA／湖人朗多手指骨折 戴維斯連3場休兵

湖人朗多診斷出右手指拇指骨折，列入每日觀察名單。 美聯社 分享 facebook

湖人隊前一戰在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都休兵情況下仍打下8連勝，今天出戰騎士隊，戴維斯確定繼續缺陣，後衛朗多（Rajon Rondo）則診斷出右手指拇指骨折，列入每日觀察名單。

戴維斯在上周出戰尼克隊時傷到臀部肌肉，今天確定再度缺席，已經是連3戰缺陣；他本季轉戰湖人場均貢獻27.1分，是「紫金軍團」得分王。

而在前一戰碰雷霆繳出21分、12籃板和8助攻的朗多，今天進行MRI檢查，結果顯示骨折，列入每日觀察名單。

詹姆斯在前一戰因感冒缺陣，今天確定回歸，率隊挑戰9連勝。