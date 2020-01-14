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勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00特約記者李亦伸

勇士1月13日客場輸灰熊，吞下八連敗，今年9勝32敗聯盟倒數第一，勇士今年球季傷兵滿營，合約套牢，薪資爆表，團隊戰力和表現就像災難。不過，勇士還有更大的災難，這個災難就是曾經的明星前鋒，過去被視為勇士奪冠X元素前鋒格林

對灰熊一戰，格林出賽23分鐘，5投1中，得3分、4失誤，另外還有8籃板、4助攻、3抄截、3火鍋。格林在防守端仍是一號很特別人物，但他的進攻拙劣，沒有穩定投籃能力，得分技巧單一，在勇士重建和等待柯瑞湯普森傷癒歸隊過程中，格林幾乎沒有任何作用。

灰熊對勇士大前鋒格林(右)並沒有守得很緊，但格林全場也只有5投1中得到3分。 美...
灰熊對勇士大前鋒格林(右)並沒有守得很緊，但格林全場也只有5投1中得到3分。 美聯社
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格林沒辦法得分，連基本得分都下滑，今年場均僅8.8分，他的籃板球不具威脅性，場均6.3個，他的助攻數字雖然很漂亮，但作用和效率很有限，場均5.7次助攻。格林今年球季球員效率值(PER)12.57生涯最低，比聯盟平均值15還要差上很多。

從勇士團隊和重建過程來看，格林現在就是一個不會得分、不擅投籃，也無法改變比賽核心球員。格林從來就不是勇士最後一道防線和護框者，他的協防、補位相當出色，一對一防守能力傑出，但這些防守優點對今年這支勇士隊幾乎沒有加分。儘管格林在展現拚勁時很有感染力，但他沒有帶隊能力，沒有暴量籃板，無法暴量得分，他在戰術端幾乎完全失去作用和價值。

金州勇士過去五年奪三冠，連續五年打進總冠軍賽，憑著柯瑞超人氣和勢如破竹勝率，勇士幾乎統治NBA，格林的防守、拚勁和感染力，也成為勇士奪冠一門重要武器。但去年夏天杜蘭特離隊，湯普森整季傷停，加上柯瑞開季只打4場就受傷，少了核心三巨頭，勇士迄今只打出9勝32敗聯盟最差戰績。

格林(右)日前在與活塞的比賽中，上場21分鐘僅得2分，還因為跟裁判槓上而吞下2次...
格林(右)日前在與活塞的比賽中，上場21分鐘僅得2分，還因為跟裁判槓上而吞下2次技術犯規遭驅逐出場，這不禁讓人想起他在去年的季後賽總共有6次技術犯規。 美聯社
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格林在今年勇士效用低落，從對灰熊這一戰失誤比得分多，反映出幾個難堪事實。

1、格林得分技巧和投籃都在水準以下：勇士需要有人悍衛禁區和最後一道防線，但這從來不是格林專長。勇士需要有人突破創造各種空間和投籃機會，也不是格林擅長。勇士需要有第一穩定得分點或第二進攻得分支撐點，格林一直沒有這種能力。

勇士今年三分球命中率、進球都是聯盟倒數，格林在外線和得分端毫無作為，他完全幫不了勇士。

2、格林連奇兵都無法勝任：任何一支球隊都需要奇兵，上來改變比賽、帶動士氣，用速度突破改變比賽節奏是一種，像雷霆後衛施羅德，用瘋狂得分或外線改變比賽，像快艇後衛威廉斯，或者像爵士後衛克拉克森上來打爛仗，扭轉情勢，給對手帶來對位和防守壓力。

格林都不具備這些球技、功能和改變比賽能力，他從來就不是改變比賽奇兵或打爛仗高手。

格林(左)缺乏進攻技巧，也無法為隊友創造空間，更沒有扭轉戰況的能力。 美聯社
格林(左)缺乏進攻技巧，也無法為隊友創造空間，更沒有扭轉戰況的能力。 美聯社
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3、格林不適合打替補：勇士現在的尷尬是，格林只能先發，他幾乎不能打替補，除了薪水，更關鍵的是「球路」，擺在板凳上，格林對比賽更沒有效果和作為。

一旦格林被放到板凳，從板凳出發，他對勇士比賽更沒有幫助。

格林是一名好球員，但勇士本季失去核心三巨頭，交易伊古達拉，李文斯頓退休，大前鋒魯尼整季因傷只出賽10場，場均只打10分鐘，跟完全傷停沒有兩樣，勇士五年奪三冠主力陣容只剩下前鋒格林，格林球路罩門被更多放大，所有缺點都高度顯現出來。

格林(右)進功能力太差，在球隊少了柯瑞、湯普森的情況下，他的低分、高薪與任性成了...
格林(右)進功能力太差，在球隊少了柯瑞、湯普森的情況下，他的低分、高薪與任性成了球隊的災難。 美聯社
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格林有一定能力和作用，但或許被過份高估，他也只能在多名超級球星身旁扮演綠葉，而且愈來愈沒有關鍵力量。NBA一直在進化和改變，格林是不會投籃的鋒衛球員，也是沒有身材力量規格的內線球員，格林簽完四年一億美元合約後，未來還能不能打出身價，幫助勇士重回統治級球隊，滿是疑問。

勇士格林柯瑞湯普森

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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