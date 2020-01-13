NBA／賽前恭賀前暴龍隊友奪冠 德羅展感謝球迷愛戴

去年轉戰馬刺隊後首度重返多倫多飲恨告負，德羅展（DeMar DeRozan）今日在暴龍隊球迷的溫暖歡迎下，攻下全場最佳25分以105：104甜蜜復仇。德羅展賽前練習時也展現風度，恭賀前隊友捧回總冠軍金盃。

為暴龍拚戰九個球季，德羅展告別多倫多後第二度回到豐業銀行體育館（Scotiabank Arena），暴龍特別在第一節暫停時，播放德羅展過去效力暴龍隊時的精華影片，包括他菜鳥年參加灌籃大賽的片段，不少球迷手舉著他的海報向他起立致敬。

「能夠獲得這麼多的肯定感覺非常棒，這永遠不嫌多。」德羅展賽前早上練習時也接受訪問，坦言每次回到多倫多總會勾起許多舊回憶，他也恭賀前隊友羅瑞（Kyle Lowry）等人，上季拿下總冠軍，「我想球隊的每個人都會告訴你，他們當時都立刻收到我的恭賀簡訊，我幾乎和所有人都這麼說了。」

德羅展打從心裡為前戰友開心，「這個機會不是每位球員都有的，而能與他們曾經共事，看到他們完成這項成就，我由衷為他們高興。」

談起自己的換帖兄弟羅瑞近期表現，德羅展先是打趣說，「他太糟了。」隨後才笑著回答，「隨著年齡增長，羅瑞也越來越成熟，非常賞心悅目。」

上回德羅展作客多倫多已經是去年二月，當時他在讀秒階段失誤收場，遭當時還效力暴龍隊的雷納德（ Kawhi Leonard）以爆扣超前比數，這回苦主換人，德羅展倒數9.3秒兩罰俱中幫助球隊拿下保險分，儘管5.6秒羅瑞（Kyle Lowry）飆進三分球，但馬刺仍帶著1分險勝步離球場。