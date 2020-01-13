NBA／復出首秀僅失手1球 厄文：希望每晚都這樣

厄文 美聯社 分享 facebook 因肩傷連續缺陣26場比賽，籃網隊主控厄文（Kyrie Irving）13日對亞特蘭大老鷹隊終於復出歸隊，回歸首秀出賽20分鐘攻下21分，且繳出11投10中高命中率，賽後都忍不住自嘲這樣的表現是可遇不可求。

厄文去年11月中起因右肩滑囊炎傷勢，休兵長達兩個月，期間一度傳出要動刀，但最終以復健治療取代，今日總算歸隊，繳全隊最佳21分、4籃板、3助攻，率隊108：86痛宰老鷹，11投10中高達9成命中率是生涯最佳。

「我熱愛比賽，也非常懷念這感覺。」厄文賽後帶著好心情接受訪問，被問及復出首秀高效率表現，他笑說：「我並非刻意投11中10的，我當然希望可以每個晚上都投11中10球。」

厄文缺陣期間頂上先發表現傑出的丁威迪（Spencer Dinwiddie），此役也首度與厄文攜手先發，挹注7分、8助攻的丁威迪說：「他是無以倫比的得分好手。」

籃網隊友賽後也對厄文的效率讚不絕口，錢德勒（Wilson Chandler）指出厄文傷癒歸隊好表現與喬治（Paul George）不相上下，穆沙（Dzanan Musa），則打趣道無怪乎籃網用重金簽下厄文，「因為他是如此優秀。」