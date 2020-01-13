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NBA／忘不了奧克拉荷馬 康特當地辦學校

2020-01-13 14:10聯合報 記者曾思儒／即時報導

康特。 美聯社
康特。 美聯社
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雖從雷霆隊轉戰塞爾蒂克隊，土耳其中鋒康特（Enes Kanter）仍打算為奧克拉荷馬留下些足跡，他打算在當地設立特許學校（charter school），預計本周就會向學區提交申請，邁開辦學第一步。

根據當地消息，康特和一群有「公民意識」的同伴合作，當地時間周二會提交申請，學區的校務委員會之後將投票決定申請是否通過；康特也特別寫封信表達想法，他表示雖轉戰其他隊伍，自己每年仍回到奧克拉荷馬舉辦籃球夏令營，也提供當地孩童服務，「透過我的基金會，慈善活動延伸到我效力的所有城市，包括猶他、波特蘭、紐約和波士頓。」

康特表示，他還沒選擇好學校興建的確切地點，但希望能在最需要的地區，且希望照顧到少數族群和移民學生。

在康特成立學校前，湖人隊看板球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2018年已在阿克倫俄亥俄州成立「I Promise」的特許學校，康特打算成立的「康特特殊學習學校」將注重閱讀、寫作、數學和科學，且將體育和藝術活動納入課程安排。

康特2015到17球季為雷霆效力，被交易到尼克隊前場均有14.2分和8籃板貢獻；本季是他第9個NBA賽季，身披綠衫軍戰袍出賽的他可提供8.7分、8.2籃板的板凳戰力。

雷霆塞爾蒂克詹姆斯

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