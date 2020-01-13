NBA／厄文復出攻21分 籃網大勝老鷹

厄文歸隊，籃網大勝對手。 法新社 分享 facebook 因右肩傷勢缺席兩個月，籃網隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天終於回歸，他先發出賽20分鐘就攻下21分，助隊以108：86擊敗老鷹隊，7連敗後迎接2連勝。

厄文去年11月中碰金塊隊後就沒出賽紀錄，上周還透露12月底注射可體松、避免手術，但動刀也仍是考慮選項，不過他上周就歸隊練球，教頭亞特金森（Kenny Atkinson）也說厄文已準備妥當；今天開賽3小時前，厄文就到球場做投籃練習，實際上陣更展現高把握度，全場11投僅錯失1球，肩膀看似已無大礙。

厄文缺陣期間，丁威迪（Spencer Dinwiddie）表現出色，今天兩人一同先發，首節就助籃網取得37：16的大幅度領先，差距一度還達擴大到39分，連勝拿得輕鬆。

籃網迎接厄文歸隊，老鷹卻少了明星後衛楊恩（Trae Young），他因左腿傷勢連4場缺陣，今天球隊雖有雷迪許（Cam Reddish）20分助陣，42歲的「老飛人」卡特（Vince Carter）第四節也贊助2記三分彈，仍沒威脅到籃網。

今天也是卡特最後一次造訪布魯克林，當籃網過去還在紐澤西時期，他有4個多球季都身披籃網戰袍，在隊史得分榜排到第3位；去年老鷹造訪巴克萊中心時，籃網就製作影片和這位傳奇告別，不過卡特本季繼續飛翔，成為NBA史上第一位打22個球季、從1990年代至2020年代皆有出賽紀錄的球員。