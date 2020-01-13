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NBA／為弟弟背書 鮑爾：選秀狀元該選小鮑爾

2020-01-13 09:26聯合報 記者曾思儒／即時報導

「球哥」鮑爾看好弟弟小鮑爾(左)成為選秀狀元。 擷圖自小鮑爾IG
「球哥」鮑爾看好弟弟小鮑爾(左)成為選秀狀元。 擷圖自小鮑爾IG
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自己沒成為NBA選秀狀元」，鵜鶘隊後衛鮑爾（Lonzo Ball） 希望家族能出一位選秀會被第一指名的球員，弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）就是他看好的人選，鮑爾也全力為弟弟背書「拉票」，希望今年6月選秀會小鮑爾能獲得青睞。

小鮑爾是今年選秀會預測前5順位的球員，但鮑爾認為弟弟應該獲得的順位就是「狀元」，他接受《紐約郵報》記者柏曼（Marc Berman）訪問時為弟弟說盡好話，「不管他加入哪一隊，他都能帶來很多幫助，任何人都可以好好運用他。」

「不管誰擁有第一選擇權，我覺得他們就該選他，他從15歲就在鎂光燈之下了，而且我經歷過的一切他也該經歷，所以他總會有我做後盾。」鮑爾接著說。

3年前選秀會以「榜眼」身分加入NBA的鮑爾還提到，他可不是「盲挺」弟弟，小鮑爾在高中和海外的表現，都有獲得狀元的資格，「誠實的說，他在澳洲大殺四方，那可是個非常好的聯賽，所以我期待他也有同樣作為。」

小鮑爾今年8月才要滿19歲，201公分的身高主打後衛，擁有高度優勢，在澳洲聯賽時有場均17分表現，但外線命中率僅2成5、整體命中率3成75，且還沒成為其他隊伍重點看守對象；小鮑爾和哥哥一樣有些傷病問題，職業態度過去也曾被討論，加上有個很愛放話的爸爸老鮑爾（LaVar Ball），種種因素都可能是NBA球隊的考量內容。

鮑爾選秀NBA

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