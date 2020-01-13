NBA／巴特勒追平罰球失手 尼克末節逆轉熱火

巴特勒失球後相當失望。 美聯社 分享 facebook 第三節還曾以14分領先，熱火隊今天卻被尼克隊在決勝節轟下40分，指標球星巴特勒（Jimmy Butler）最後21秒的追平罰球又失手，讓尼克演出124：121的逆轉勝，結束球隊5連敗。

熱火第三節3分33秒瓊斯（Derrick Jones Jr.）飆進外線後還取得86：72優勢，但尼克三節打完先將差距縮小到10分差，第四節再一波6：0攻勢，差距繼續縮小，藍道（Julius Randle）2分16秒更飆進逆轉三分球，助隊取得116：114領先。

熱火強森（James Johnson）下波攻勢雖攻進，尼克也靠罰球和藍道上籃拿下6分，讀秒階段握有122：119領先；巴特勒最後21秒外線出手遭布拉克（Reggie Bullock）犯規，他前兩罰命中，追平的第3罰卻失手，馬上使用犯規戰術送尼克巴瑞特（RJ Barrett）上罰球線；巴瑞特2罰雖1中，但巴特勒再錯失追平一擊，熱火搶下進攻籃板後巴特勒又失誤，最終仍以3分差敗陣。

尼克大將莫里斯（Marcus Morris）因脖子痛已連4場缺陣，尼利基納（Frank Ntilikina）也因腹股溝傷勢缺陣，但今天有藍道26分領軍，最後4罰僅中2的巴瑞特攻下23分，板凳出發的諾克斯（Kevin Knox）也貢獻17分。

巴特勒上半場7投6中加上罰球6投中5，前兩節就攻下17分，助隊取得60：55領先，全場25分、10籃板和6助攻也都是熱火最高，但下半場唯一失手的罰球就發生在讀秒階段，前一戰才讓籃網隊結束7連敗，今天又成尼克止敗的「苦主」。