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NBA／比爾復出救不了巫師 爵士逆轉收9連勝

2020-01-13 07:51聯合報 記者曾思儒／即時報導

巫師隊比爾復出，但球隊仍吞敗。 路透
巫師隊比爾復出，但球隊仍吞敗。 路透
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巫師隊今天雖迎接明星後衛比爾（Bradley Beal）和中鋒布萊恩（Thomas Bryant）回到陣中，卻沒能守住第三節兩位數領先，爵士隊在波格丹諾維奇（Bojan Bogdonovic）31分領軍下演出逆轉勝，以127：116迎接9連勝。

比爾因右腳傷勢，從美國時間元旦開始就沒有出賽紀錄；身為巫師得分王和助攻王，場均有27.8分的比爾今天復出上場27分鐘，攻下全隊最高25分，率隊首節取得34：23優勢，第三節還曾以15分領先爵士，但爵士在球隊得分王米契爾（Donovan Mitchell）感冒缺陣下打出一波21：3攻勢，第四節再以34：25壓下巫師，讓比爾復出的巫師挑戰主場連勝失利。

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天也贊助21分、14籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）全場23分則有17分集中在下半場，扮演球隊逆轉功臣。

布萊恩上月初就因右腳傷勢開始缺陣，在養傷前他場均有13.9分、8.5籃板貢獻，今天回歸只上場15分鐘攻下8分、3籃板，巫師教頭布魯克斯（Scott Brooks）表示，會先限制比爾和布萊恩的上場時間。

巫師今天也宣布，裁掉前鋒麥爾斯（C.J. Miles），麥爾斯去年11月底傷了左腕韌帶，動刀後歸期未定，巫師球團最終決定和他分道揚鑣，另給了中鋒帕西卡尼克斯（Anzejs Pasecniks）複數年合約，並和已經出賽6場的威廉斯（Johnathan Williams）簽下雙向合約。

巫師爵士布萊恩

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