SBL／2分不敵台銀 璞園苦吞單周4連敗

單周面臨4連戰的璞園隊，今天碰台銀隊力求止敗，首節也取得19：10領先，但第二節進攻遇低潮，第四節雖要回領先，卻被台銀洋將米歇爾投進終場前34.2秒的逆轉三分彈，最終71：73敗給台銀，單周4戰全以敗場作收。

台銀首節僅拿10分，但第二節進攻回神，謝宗融爆扣帶起氣勢，單節回敬22：12攻勢，半場打完反以32：31超前，第三節洋將米歇爾和瓊斯再聯手搶分，單節合攻21分，助隊一度以55：47領先，不過璞園先靠施晉堯外線破網、林耀宗籃下得手，施晉堯再投進壓哨中距離，三節打完追到54：57。

施晉堯第四節繼續開火，單場第3記三分球助隊59：57要回領先，但米歇爾也回敬三分球，王泰傑也飆進外線，台銀再取得65：61領先；施晉堯7分整的「3分打」再將差距縮小到1分差，林耀宗雖連兩次籃下「放槍」，璞園5分06秒仍靠兩罰再超前。

台銀雖有瓊斯進球再取得領先，但幾次外線嘗試都無果，李啟瑋的底角中距離助璞園反超，不過米歇爾34.2秒飆進逆轉三分球，27.3秒陳冠全搶下進攻籃板造成犯規但2罰僅中1，最後16.6秒米歇爾2罰雖1中但謝宗融抓下進攻籃板，13.7秒謝宗融也2罰中1，台銀領先擴大到72：69。