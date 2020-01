NBA／哈沃德模仿詹皇賽前儀式 AD賽後則客串記者

哈沃德帶動湖人隊。 路透 分享 facebook 湖人隊詹姆斯(LeBron James)今天因感冒掛免戰牌,不過庫茲瑪(Kyle Kuzma)成功頂上空缺,率隊擊敗雷霆隊豪取8連勝,在「詹皇」不在的情況下,哈沃德(Dwight Howard)賽前代替老大哥跟隊友們加油打氣,還模仿起詹姆斯招牌撒鎂粉的動作,這些舉動都被捕捉放上網路,成為比賽另類焦點。

湖人在去年12月中吞下本季最長的4連敗後找回狀態,近期雖有戴維斯(Anthony Davis)受到背傷困擾已連續缺陣兩場,今天詹姆斯也因為感冒高掛免戰牌,格林(Danny Green)則因臀部肌肉痠痛也不打,不過湖人仍靠著強大的團隊優勢,中止連敗後豪取8連勝。

RT mcten: Dwight Howard picking up the slack in LeBron James’ absence. pic.twitter.com/6KEKikrJbL

雖然今天陣中「一哥」不在,不過詹姆斯平時的賽前儀式仍未因此消失,哈沃德主動代替老大哥跟隊友們加油打氣,一一與隊友進行擊掌儀式,期間還學起詹姆斯霸氣地吼叫,更唯妙唯俏的模仿了詹姆斯招牌撒鎂粉的動作,逗趣舉動都讓人莞爾一笑。

除了哈沃德模仿起詹姆斯外,同樣缺陣的戴維斯也在賽後客串起場邊記者的角色,訪問今天也有不錯表現的朗多(Rajon Rondo),只見他有模有樣的拿著麥克風一一提問,而他的記者體驗也受到肯定,原本的場邊記者就誇戴維斯說:「這是這賽季最棒的採訪!」

Rookie reporter @AntDavis23 filled in for the postgame interview and @RajonRondo didn’t hold back 🤣🤣 pic.twitter.com/xKk3f8S8bU