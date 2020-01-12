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NBA／哈沃德模仿詹皇賽前儀式 AD賽後則客串記者

2020-01-12 16:44聯合報 記者毛琬婷／即時報導

哈沃德帶動湖人隊。 路透
哈沃德帶動湖人隊。 路透
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湖人隊詹姆斯（LeBron James）今天因感冒掛免戰牌，不過庫茲瑪（Kyle Kuzma）成功頂上空缺，率隊擊敗雷霆隊豪取8連勝，在「詹皇」不在的情況下，哈沃德（Dwight Howard）賽前代替老大哥跟隊友們加油打氣，還模仿起詹姆斯招牌撒鎂粉的動作，這些舉動都被捕捉放上網路，成為比賽另類焦點。

湖人在去年12月中吞下本季最長的4連敗後找回狀態，近期雖有戴維斯（Anthony Davis）受到背傷困擾已連續缺陣兩場，今天詹姆斯也因為感冒高掛免戰牌，格林（Danny Green）則因臀部肌肉痠痛也不打，不過湖人仍靠著強大的團隊優勢，中止連敗後豪取8連勝。

雖然今天陣中「一哥」不在，不過詹姆斯平時的賽前儀式仍未因此消失，哈沃德主動代替老大哥跟隊友們加油打氣，一一與隊友進行擊掌儀式，期間還學起詹姆斯霸氣地吼叫，更唯妙唯俏的模仿了詹姆斯招牌撒鎂粉的動作，逗趣舉動都讓人莞爾一笑。

除了哈沃德模仿起詹姆斯外，同樣缺陣的戴維斯也在賽後客串起場邊記者的角色，訪問今天也有不錯表現的朗多（Rajon Rondo），只見他有模有樣的拿著麥克風一一提問，而他的記者體驗也受到肯定，原本的場邊記者就誇戴維斯說：「這是這賽季最棒的採訪！」

詹姆斯哈沃德戴維斯

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