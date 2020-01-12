NBA／湖人少詹皇、AD照贏 庫茲瑪歸功朗多

庫茲瑪(左)出手投籃。 美聯社 分享 facebook

湖人隊兩大球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）今天雖一起休兵，但庫茲瑪（Kyle Kuzma）挺身而出，以本季新高36分助隊以125：110擊敗雷霆隊，他謙稱自己只是把握住機會，稱8連勝大功臣是後場指揮官朗多（Rajon Rondo）。

「我只是獲得攻擊取分的機會，球權在我手上。」全場24投15中的庫茲瑪說，朗多為球隊勝利定調，和雷霆球星保羅（Chris Paul）分庭抗禮，「他得分上更積極，大家都知道他第一步就能突破，今天就多次上演，他今天進入了進攻模式。」

朗多今天繳出21分、12籃板和8助攻，帶出全隊7人得分兩位數、命中率5成15的漂亮數據。

今天也有13分的庫克（Quinn Cook）說，這就是湖人之所以是好球隊的原因，全體目標一致，「這支球隊顯然很有天分，而且每個人都很無私，每個人也都準備妥當。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）表示，場均有25.4分、10.7助攻和8.7籃板的詹姆斯是因急性支氣管炎缺陣，場均能貢獻27.1分的戴維斯則是臀部肌肉挫傷連兩場缺戰，不過庫茲瑪把握住機會，「我們可以預見他這季的上場時間會愈來愈多。」