NBA／與德羅展合作無間原因 羅瑞：拋開自我中心

德羅展。 路透 分享 facebook 曾在多倫多拚戰長達九個球季，馬刺隊球星德羅展（DeMar DeRozan）明日將重返故地，也是他離開暴龍隊後，第二度回到熟悉的多倫多豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）。他的好友兼暴龍隊主控羅瑞（Kyle Lowry）憶起與德羅展搭檔合作無間的原因，並感謝德羅展過去的貢獻。

明日將是德羅展本季唯一一次回到多倫多踢館，羅瑞表示，德羅展對暴龍隊球迷而言仍占有一席之地，「他將所有都獻給了多倫多。他是在當波許（Chris Bosh）離開後，說出『有我在』的人，帶領球隊到新巔峰。」

羅瑞指出，兩人能夠互相扶持的最大關鍵，是彼此都拋開自我中心，此外兩人也擁有深厚的情誼，讓場上並肩作戰更輕鬆，「我們從來不讓自我中心成為絆腳石，如果他手感正燙，我就會不斷餵球給他，反之亦然。」

羅瑞感謝德羅展過去對暴龍隊的貢獻，「他幫助這座城市，而這座城市也見證他從19歲的少年，成長為28歲的男人。」

德羅展上季轉戰馬刺隊後，本季漸入佳境，近10戰場場得分破20分，場均27.2分，且命中率高達六成四，他與上季例行賽MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是本季僅有兩位命中率達五成，且場均至少20分、5籃板、5助攻球員。