NBA／生涯2萬分比賽球獻母 哈登：成就歸於她

哈登(左)進攻。 美聯社 分享 facebook 火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）今日繳出32分、12籃板、8助攻，率隊139：109大勝灰狼，同時以生涯2萬分里程碑慶祝勝利。哈登賽後將比賽球獻給母親，將所有成就與母親共享。

哈登此役完成「另類大三元」，32分、12籃板，並在上半場就出現11次失誤，近20季前一位半場就出現10次失誤的，是2009年11月10日的亞瑞納斯（Gilbert Arenas），但哈登表現瑕不掩瑜。

見證哈登生涯首分以及生涯2萬分的隊友兼好友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）說：「從小一起在洛杉磯長大，看著他這幾年不斷進步，身為他的朋友也深感榮幸，我打自內心為他感到高興。」

談到自己2萬分里程碑，哈登表示自己的目標不僅於此，「這當然是很棒的成就，但我擁有更偉大的藍圖和目標，不過這還是很酷。」

哈登賽後將比賽球獻給母親，「她擁有一切，我的每個里程碑和成就都屬於她，我將此獻給她，相信她會將它置於安全的地方。」

哈登此役與拿下30分的「衛少」也攜手寫下隊史紀錄，成為繼1994年4月14日「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、歐瑞（Robert Horry）後，首對雙雙完成30分、5籃板、5助攻組合。