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NBA／泰托姆轟生涯新高41分 綠衫軍痛宰鵜鶘

2020-01-12 10:35聯合報 記者林宋以情／即時報導

泰托姆(右)上籃。 美聯社
泰托姆(右)上籃。 美聯社
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塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）今日前三節就轟下生涯新高41分，且全場0失誤，率隊140：105痛宰鵜鶘隊，中止近日三連敗。

塞爾蒂克前役敗給欠缺當家中鋒安比德（Joel Embiid）的76人隊，苦嘗本季最長三連敗，前一次綠衫軍吞四連敗已經是2019年3月、爆出休息室風暴期間，為了避免四連敗，綠衫軍今日回到主場火力全開。

年僅21歲的泰托姆，此役只打30分鐘，攻下41分，外帶6籃板、4助攻、3抄截，成為塞爾蒂克隊史自1984年柏德（Larry Bird）後，首位單場僅出賽30分鐘以內，得分來到41分且命中率達七成三球員。

泰托姆首節就包辦11分，率隊打出41：24攻勢，他此役全場22投16中，三分球9投6中，罰球線上三投全中命中率百分百。第三節塞爾蒂克再轟下42：25攻勢，泰托姆獨拿19分，幫助球隊將領先擴大到32分，早早鎖定勝局。

中鋒康特（Enes Kanter）板凳挹注「雙十」22分、18籃板，海瓦德（Gordon Hayward）也有19分、5籃板、3助攻，華克（Kemba Walker）17分、7助攻、5籃板。

塞爾蒂克Gordon Hayward76人

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