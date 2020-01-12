NBA／哈登生涯2萬分里程碑 火箭大宰灰狼

哈登(中)全場攻下32分，達生涯2萬分里程碑。 路透 分享 facebook 前役作客雷霆隊吞敗，火箭隊看板球星哈登（James Harden）今天轟下32分，領銜球隊以139：109擊敗灰狼隊，哈登同時也完成生涯里程碑，成為史上第45位完成生涯20000分球員，且是史上第七年輕。

火箭前役作客雷霆落敗，主帥丹東尼（Mike DAntoni）不否認球隊「背靠背」作戰體能受影響，但不以此為藉口，「我們或許可以怪罪背靠背，但事情不會有任何改變。事實是我們沒打好，賽程也的確非常不利，但這就是NBA的一部分，我們只能想辦法解決。」

哈登此役繳32分、12籃板、8助攻，次節還有6分33秒時，哈登三分線上後撤步跳投命中，完成生涯第2萬分，主場螢幕也特地回顧哈登生涯首度得分，以及生涯1萬分的精華片段，慶祝哈登達成里程碑。

哈登光在上半場就攻下22分含4記三分球，外帶10籃板、3助攻，儘管出現11次失誤，不過仍率火箭隊次節打出35：21攻勢，半場取得16分領先。

在卡佩拉（ Clint Capela）缺陣下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）此役挹注30分、10助攻、6籃板，取代卡佩拉先發的哈特史坦（Isaiah Hartenstein ）挹注17分、15籃板，葛登（Eric Gordon）板凳挹注17分、3籃板。

灰狼主力唐斯（Karl-Anthony Towns）此役因左膝扭傷，連續休兵第13場比賽，儘管灰狼前八場在維金斯（ Andrew Wiggins）好表現領軍下奪五勝，此役沒能延續火燙表現，他攻下11分、3籃板，灰狼隊得分最佳是遞補奧柯吉（Josh Okogie ）攻下16分、5助攻、5籃板。