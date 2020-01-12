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NBA賽事精華- 灰狼 vs. 火箭 (1月12日)焦點球員- Russell Westbrook (1月12日)

NBA／今日戰績表 火箭哈登與衛少均下30分大宰灰狼

2020-01-12 09:52聯合新聞網 整理

哈登(左)全力搶攻。 路透
哈登(左)全力搶攻。 路透
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NBA今日戰績表

灰狼 109:139 火箭

鵜鶘 : 塞爾蒂克

公牛 : 活塞

湖人 : 雷霆

76人 : 獨行俠

騎士 : 金塊

公鹿 : 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 熱火 vs. 尼克

04:30 爵士 vs. 巫師

07:00 老鷹 vs. 籃網

07:00 馬刺 vs. 暴龍

07:00 勇士 vs. 灰熊

09:00 快艇 vs. 金塊(緯來體育台)

09:00 黃蜂 vs. 太陽

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